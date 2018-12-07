السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم رفض كبار السياسيين النرويجيين وشركات الأعمال النرويجية، الخطة البريطانية البديلة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على الانضمام إلى النرويج في منطقة التجارة الحرة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.وتناولت نبأ تراجع قيمة الشركات الرائدة في لندن بأكثر من 56 مليار جنيه استرليني خلال موجات البيع في أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مدفوعة بمخاوف متزايدة من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.وأشارت صحف الجمعة إلى إعلان الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي، أن هدف تعبئة 10 آلاف عنصر من حرس الحدود تحت الراية الأوروبية بحلول العام 2020، غير قابل للتحقيق، مؤكدة على تحفظات الدول الأعضاء حول مشروع للمفوضية لمواجهة الهجرة غير المشروعة.وسلطت الضوء على إعلان رئيس الإكوادور لينين مورينو، أن الطريق بات ممهدًا أمام جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، لمغادرة سفارة الإكوادور في لندن، التي يعيش فيها منذ 6 سنوات كلاجئ إذا اختار ذلك.وتناقلت صحف بريطانيا رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي يدين إطلاق حركة حماس الفلسطينية الصواريخ على أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //13:45ت م0087