ذكرى البيعة / مدير التعليم بالطائف: حراك تنموي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين

الطائف 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

رفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ،بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم .

وأكد ، أن المملكة العربية

وأضاف اللهيبي أنه في هذه الذكرى يقف التعليم شامخاً، لما لقيه من ولاة الأمر من دعم غير المحدود، في توفير البيئة الملائمة في الميدان التربوي، ما أدى لانعكاسه بصورة إيجابية مشرقة في تخريج الأجيال، ليكونوا لبنة صالحة تنير الوطن مستقبلاً ، وانفتحت آفاق واسعة لحاملي رسالة التعليم من منسوبي التعليم في مجال التطوير المهني ، وأسهم في تكاتف الجهود في رفع راية الوطن خفّاقة في مختلف المحافل التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

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13:39ت م

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الطائف 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - ،بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه مقاليد الحكم .وأكد ، أن المملكة العربية السعودية شهدت حراكاً تنموياً في مختلف المجالات، حيث أسهم هذا الحراك في دفع عجلة التطور في الكوادر البشرية الوطنية، وازدهرت على إثره البلاد وتقدمت بخطى ثابتة من منطلق رؤية المملكة 2030 الطموحة وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حتى أصبحت هذه النظرة الثاقبة مترجمة لواقع تحقيق الإنجازات، مضيفاً أن هذا العهد رسم المجد للوطن وقطع دابر الفتن.وأضاف اللهيبي أنه في هذه الذكرى يقف التعليم شامخاً، لما لقيه من ولاة الأمر من دعم غير المحدود، في توفير البيئة الملائمة في الميدان التربوي، ما أدى لانعكاسه بصورة إيجابية مشرقة في تخريج الأجيال، ليكونوا لبنة صالحة تنير الوطن مستقبلاً ، وانفتحت آفاق واسعة لحاملي رسالة التعليم من منسوبي التعليم في مجال التطوير المهني ، وأسهم في تكاتف الجهود في رفع راية الوطن خفّاقة في مختلف المحافل التعليمية على المستويين الإقليمي والعالمي.// انتهى //13:39ت م0084

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