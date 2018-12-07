عام / الشؤون الإسلامية بنجران تُطلق الدورة العملية الـ 16
نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
بدأت أمس، فعاليات الدورة العلمية الـ 16، التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة، ضمن البرنامج العلمي لتحفيظ المتون، وذلك في جامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد بنجران.
وأفاد مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، ويقدمها محمد بن محمد عكور، وعبدالله بن محمد النجمي، تتضمن المنظومة الميمية في الآداب العامة، وشرح عقيدة الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين، كما يوجد مكان مخصص للنساء.
// انتهى //
13:39ت م
0083
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تُطلق الدورة العملية الـ 16 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .