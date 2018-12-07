السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تُطلق الدورة العملية الـ 16

نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسبدأت أمس، فعاليات الدورة العلمية الـ 16، التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة، ضمن البرنامج العلمي لتحفيظ المتون، وذلك في جامع عمر بن عبدالعزيز بحي الفهد بنجران.وأفاد مدير عام فرع الوزارة بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، ويقدمها محمد بن محمد عكور، وعبدالله بن محمد النجمي، تتضمن المنظومة الميمية في الآداب العامة، وشرح عقيدة الرازيين أصل السنة واعتقاد الدين، كما يوجد مكان مخصص للنساء.// انتهى //13:39ت م0083