ذكرى البيعة / رئيس غرفة نجران: أربعة أعوام من النماء والعطاء والازدهار

نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة.وقال آل شرمة في تصريح بهذه المناسبة : إننا في ذكرى البيعة الرابعة نقف إجلالاً واحتراماً لملك أعاد صياغة التاريخ بمواقفه الشجاعة التي تجلت في نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الحق لأصحابه حيث أثبت للعالم أجمع أن هذه الأرض المباركة تنعم بقيادة رشيدة وشعب كريم.وأضاف آل شرمة: أربعة أعوام من الازدهار والنمو شهدها وطننا الغالي في وقت تمر به أكثر الدول من حولنا بالعديد من الاضطرابات والأزمات، وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل قيادة رجل المرحلة ورمز الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رجل الحزم والعزم، فها نحن كل يوم نشهد إطلاق وتدشين الكثير من المشروعات التنموية والاقتصادية في شتى المجالات في أنحاء المملكة التي تدل على حرصه -أيده الله- على أن تأخذ المملكة مكانتها العالمية بين دول العالم المتقدم في التطور والنمو.//انتهى//13:33ت م0081