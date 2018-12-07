شكرا لقرائتكم يزنان 900 كجم ويدوران على ارتفاع 540 كم .. تعرف على سعودي سات5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - مع استقرار القمرين الصناعيين سعودي سات5 في مداريهما لا تزال ردود الفعل الإيجابية تتوالى حول عملية الإطلاق التي تمت بنجاح وفق الترتيبات والتوقيتات المعدة سلفا.

وفيما يلي بعض المعلومات عن القمرين :

تم إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ و “سعودي سات 5ب اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني Long March 2D من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

شارك في العملية أكثر من 120 شابا وفتاة من المملكة من المتخصصين في مجال تقنية الأقمار الصناعية.

يبلغ وزن كل قمر من القمرين 450 كجم.

يدور القمران في مدارين على ارتفاع 540 كم من سطح الأرض.

الهدف من القمرين هو التصوير فائق الجودة.

جرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خبرات وكفاءات وطنية.

ينضم سعودي سات 5 إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، حيث أطلقت المدينة 13 قمرا صناعياً، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني.

يأتي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الالمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الاقمار الصناعية.

يأتي هذا الإنجاز الوطني نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

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