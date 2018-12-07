شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: الشراكة التكاملية مع القطاع الخاص مطلب لتحقيق رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن فرص الشراكة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير قطاع خدمات الحج والعمرة، تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الفرص والمبادرات التي نتجت عن الشراكة بين الوزارة وغرفة مكة ستظهر على شكل مشاريع تطويرية وأخرى لدعم الكوادر المحلية ببرامج التأهيل والتدريب والتي بدورها ستسهم في دعم المنتج المحلي لخدمة القطاع.

وأضاف مشاط خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي، ونائبه رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان وعدد من أعضاء المجلس والمهتمين في قطاع خدمات الحج والعمرة، أن وزارة الحج ستعمل على تبني المبادرات النوعية للقطاع الخاص التي تتوافق مع توجهات الوزارة المستقبلية المتناغمة مع رؤية المملكة 2030، وذلك لتيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

بدوره أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، استعداد الغرفة التام بالتنسيق مع القطاع الخاص لطرح الفرص الاستثمارية والمبادرات الخلاقة والعمل مع وزارة الحج والعمرة في سبيل تطوير القطاعات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، وستعمل الغرفة بجميع إمكانياتها لتنظيم ورش العمل في مختلف مجالات قطاع الحج والعمرة من خلال استقطاب رجال الأعمال والمختصين من ذوي الخبرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في سبيل تحقيق المبادرات وبناء شراكة فاعلة.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، أن مبادرات شركات الحج والعمرة تشمل مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتوطين الوظائف في خدمات ضيوف الرحمن، ودعم المنتج المحلي، ماهي إلا جزء من عشرات المبادرات التي تبنتها الغرفة مع الوزارة بما يحقق الشراكة التكاملية، مؤكداً أن دور الغرفة التجارية بمكة المكرمة لا يقتصر على هذا فحسب بل تعمل على دراسة المعوقات بجميع أشكالها وإيجاد الحلول وتيسير الفرص لقطاعات الحج والعمرة.

كما قدم عضو مجلس إدارة مكة المهندس محمد برهان سيف الدين شرحاً لمبادرات للمساهمة بمشاريع تطويرية مستدامة للمناطق التراثية وإنشاء الحي التراثي والقرية العالمية والمبادرات المحورية في مجال إسكان وتفويج ضيوف الرحمن.