شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الإعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح من الجرائم الموجبة للتوقيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أكدت النيابة العامة أن الإعتداء عمداً على مادون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً مالم يتنازل صاحب الحق الخاص، هي من الجرائم الموجبة للتوقيف، حسب الفقرة التاسعة من القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أكدت النيابة العامة أن الإعتداء عمداً على مادون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً مالم يتنازل صاحب الحق الخاص، هي من الجرائم الموجبة للتوقيف، حسب الفقرة التاسعة من القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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