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محمد بن مسعود - الدمام - ‏أكّدت النيابة العامة أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأيّ وسيلة، إذا نتجت عنه إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، يعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف. "النيابة": في هذا الحالة يكون الاعتداء على الأشخاص من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-07 ‏أكّدت النيابة العامة أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأيّ وسيلة، إذا نتجت عنه إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، يعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف. 07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440 01:12 PM ‏أكّدت النيابة العامة أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأيّ وسيلة، إذا نتجت عنه إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، يعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "النيابة": في هذا الحالة يكون الاعتداء على الأشخاص من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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