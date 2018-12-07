"الأرصاد": يبدأ تأثير موجة باردة في شمال المملكة وغربها وتكوُّن الضباب والصقيع

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يبدأ تأثير موجة باردة في مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكوُّن الضباب والصقيع، فيما لا تزال فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والرياض والشرقية، إضافة إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": يبدأ تأثير موجة باردة في شمال المملكة وغربها وتكوُّن الضباب والصقيعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-07
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يبدأ تأثير موجة باردة في مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكوُّن الضباب والصقيع، فيما لا تزال فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والرياض والشرقية، إضافة إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
07 ديسمبر 2018 - 29 ربيع الأول 1440
12:58 PM
فرصة هطول أمطار متفرقة على تبوك والرياض والشرقية .. وتكوُّن الضباب بالمرتفعات
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يبدأ تأثير موجة باردة في مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكوُّن الضباب والصقيع، فيما لا تزال فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والرياض والشرقية، إضافة إلى تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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