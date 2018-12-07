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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت غذائية في حملة ببقيق والان نبدء بالتفاصيل
إحدى المنشآت التي تم إغلاقها (اليوم)
إحدى المنشآت التي تم إغلاقها (اليوم)
وأكد رئيس البلدية المهندس فارس آل عريج أن الجولات التفتيشية على المنشآت الصحية مستمرة وعلى فترتين صباحية ومسائية في نطاق بلدية محافظة بقيق والهجر التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات من بعض المواد الغذائية لرفعها إلى المختبر لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف 40 كلغ من المواد الغذائية و60 لترا من السوائل التي يظهر عليها أثر التلف، مضيفا: إن الحملات شملت المطاعم والمطابخ والبوفيهات والتموينات والملاحم وجميع ما يتعلق بالمنشآت الغذائية.
وقال: إنه تم رصد بعض المطاعم والمطابخ لا تلتزم بالاشتراطات الصحية وممارسة أنشطتها وتحضيراتها للأطعمة بدون رخص مهنية وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وتعدد المخالفات المرصودة وشملت عرض المواد الغذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة والبعض منها منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء تخزين الأطعمة وغيرها من المخالفات الصحية.
وأشار المهندس فارس آل عريج إلى أن بلدية محافظة بقيق تعمل بكامل جاهزيتها، وذلك من خلال الجولات اليومية على المنشآت الصحية وفق خطة معدة مسبقا وعلى مدار العام، وذلك للقضاء على الظواهر السلبية التي تضرّ المستفيدين.
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