شكرا لقرائتكم بعد نجاح إطلاق #سعودي_سات5 مواطنون يتفاخرون: #لنا_الأرض_والفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر العديد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى المملكة مؤكدين أن نجاح عملية إطلاق القمرين الصناعيين سعودي سات 5 اليوم هو خطوة أخرى على طريق المجد والعزة والكرامة.

وتصدر وسم لنا الأرض والفضاء الترند السعودي وتدافع المواطنون للتغريد بهذه المناسبة الغالية.

في البداية قال مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك ، بدر العساكر : “قمرٌ سعوديٌ ارتفع في السماء..بسواعد سعودية صنعت وأبدعت.. فارتفعت معه الهمم والطموحات..لتكن لنا الأرض والفضاء.”

وعبر المغردون عن الفخر بشباب وشابات الوطن الذين انخرطوا في مجال الفضاء وسعداء برؤية هذه النتائج المتقدمة.

وكان القمران السعوديان سعودي سات 5 قد وصلا إلى مدارهما بعد نجاح عملية الإطلاق التي تمت في وقت سابق اليوم الجمعة.

ورفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله – وذلك بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب” الذي تم اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح سموه أن تحقيق هذا الإنجاز قد تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية، وأن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً للعديد من الانجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران ويأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030″.

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