شكرا لقرائتكم فيديو وتغريدة مؤثرة من الوليد بن طلال في رثاء بوش الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر الأمير الوليد بن طلال عن خالص تعازيه في وفاة الرئيس الأمريكي بوش الأب مؤكدًا أن علاقة عمرها 15 عامًا جمعتهما معًا.

ووغرد الوليد عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر أمس الخميس باللغة الإنجليزية قائلا: “مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش الأب والابن، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش والشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب”.

وأرفق الوليد بن طلال مقطع فيديو يظهر لقطاءات من لقاءات سابقة جمعته بالرئيس الراحل.

ورحل بوش الأب مؤخرا عن عمر ناهز 94 عاما، حيث شهدت العلاقات السعودية الأمريكية في عهده تطورًا ملحوظًا وتنسيقًا على كافة المستويات.

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