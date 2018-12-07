شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار عدد من المحلات التجارية المخالفة بمحافظة صامطة والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي دغريري، أن البلدية كثفت أعمالها الشهر الماضي من خلال الزيارات التفتيشية لمحلات بيع المواد الغذائية، إذ بلغت 476 زيارة تفتيشية لمختلف المحلات، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية التي تتعلق بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها، والتأكد من تطبيق اشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.
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