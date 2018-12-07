شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إجراء 11 عملية قلب مفتوح خلال شهر في نجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

أجرى مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران لأول مرة منذ تأسيسه 11 عملية قلب مفتوح خلال شهر للعام الحالي 2018 م، وبمعدل ( 3 - 5 ) في الأسبوع.

وتمكن فريق جراحة القلب من إجراء جراحات متنوعة أبرزها عملية عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر 92 عاماً عانى من الآم في الصدر اتضح من خلال القسطرة التشخيصية وجود تضيقات في الجذع الأيسر الرئيسي وبقية الشرايين التاجية استدعت التدخل الجراحي العاجل، استخدمت خلالها ولأول مرة عملية القلب النابض بدون جهاز تروية القلب والرئة الاصطناعي في زراعة الشرايين له، تحت إشراف فريق طبي مكون من استشاريين في جراحة القلب والتخدير والعناية المركزة وعدد من الكوادر الفنية المتخصصة الأخرى، وتكللت العمليات ولله الحمد بالنجاح ، غادر على إثرها المرضى المركز وهم بصحة جيدة، وكانت مغادرة عدد منهم خلال فترة قياسية وصلت لـ أربعة أيام من تاريخ إجراء العملية.

وتأتي هذه النجاحات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها للمضي قدماً في برنامج التحول الوطني 2020، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) بتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030.