السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على فعاليات مؤتمر إفريقيا 2018، التي تنطلق غدًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 10 رؤساء أفارقة و 3 آلاف شخصية تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة إفريقيا والعالم.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.وسلطت صحف الجمعة في الإطار ذاته، الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية 14 فلسطينيًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وأشارت إلى محادثات العاصمة السويدية ستوكهولم لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، مبرزة إعلان مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى مما سيسمح بلم شمل آلاف الأسر.ونشرت دعوة التيار المدني العراقي إلى مظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى في وجهة الهيمنة الإيرانية على جميع مفاصل الحياة في البلاد.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل وإصابة 27 في هجوم انتحاري بإيران، ومقتل 5 مدنيين في غارات للتحالف الدولي على دير الزور.// انتهى //10:33ت م0015