السعودية اليوم / مقتل 18 جنديًا أفغانيًا في هجوم لطالبان غرب أفغانستان

كابول 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسلقي 18 جنديًا أفغانيًا على الأقل حتفهم في هجوم لطالبان على إقليم هيرات غرب أفغانستان.وقال عضو المجلس المحلي بإقليم طالبان ساردار بهدوري اليوم، إن مسلحي الحركة اجتاحوا نقاط تفتيش عسكرية في منطقة "شينداد"، وتمكنوا من أخذ 20 جنديًا آخرين رهائن، أصيب بعضهم في الهجوم.ونشر المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مقطع فيديو يزعم أنه يظهر الجنود الرهائن داخل غرفة.يذكر أن لم يمكن التحقق من مصداقية مقطع الفيديو من مصدر مستقل، كما أن صدام عنيف بين مسلحي طالبان وعناصر تابعة للحكومة يقودها قائد محلي في نفس المنطقة، أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 17 آخرين الأسبوع الماضي.// انتهى //10:16ت م0013