السعودية اليوم / "التسويق التطبيقي" دورة بغرفة الطائف غداً

عام / "التسويق التطبيقي" دورة بغرفة الطائف غداً
الطائف 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
ينظم مركز سيدات الأعمال بغرفة الطائف غداً، دورة بعنوان "التسويق التطبيقي" وذلك بمقر الغرفة.
وتسلط الدورة الضوء على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور ومنها تعريف ونماذج التسويق الحديث، ودراسة سلوك المستهلك، ونموذج قرار الشراء الخاص ومراحل القرار الشرائي، وأنواع الاحتياجات، والعلامة التجارية " بناء ، إدارة ، قيادة "، والفرق بين المنتج والعلامة التجارية الترويج والإعلان.
كما تهدف محاور الدورة إلى الصناعة الإبداعية للمحتوى التسويقي، وقوة العقل الباطن وتأثيره في الإعلان، وقياس فاعليته في التسويق الإلكتروني ومراحل البناء وغيرها من أنواع التسويق.
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10:08ت م
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