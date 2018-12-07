شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تطلق بنجاح القمرين الصناعيين «سعودي سات A5 وسعودي سات B5» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

رفع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين «سعودي سات A5 وسعودي سات B5» الذي تم في هذا اليوم (الجمعة) الموافق 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح سموه أن تحقيق هذا الانجاز تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية،مؤكداً أن هذا الانجاز يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي تحقيق هذا الانجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين «سعودي سات A5 وسعودي سات B5» في معاملها بأيادي وطنية، حيث سيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية. وسيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق وأن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و 2017م، كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة (تشانق اي 4) بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام 2018 لاستكشاف القمر.