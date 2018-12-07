الان تتابع وظائف في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرج- الخليج 365:

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن بدء استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في الجامعة بدرجة ( أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ ).

وسيبدأ استقبال الطلبات يوم السبت بتاريخ 8 / 4 / 1440 هـ إلى يوم السبت 15 / 4 / 1440 عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة فقط ولن يتم استلام أي طلبات ورقية.

وأشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري إلى أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع ورفع الوثائق المطلوبة ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم وستستمر مدة التقديم حتى يوم السبت 15 / 4 / 1440هـ .

ولمزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي:

https://np.psau.edu.sa/ar/news/2018/12/1544092817