دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة
تَعَرّض الرحالة السعودي إبراهيم المطيري، لعارض صحي أعلن على إثره اعتزال الترحال نهائياً؛ وذلك من خلال تغريدة له في حسابه الرسمي بـ"تويتر" طلب خلالها الدعاء له بالشفاء.
هذا ويعد "المطيري" من أبرز الرحالين العرب المعاصرين؛ حيث وصل عدد الدول التي زارها إلى أكثر من ١٣١ دولة مستقلة، من غير الأقاليم شبه المستقلة، وصدر له مؤخراً كتاب بعنوان ''رحلات غريبة''.
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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغامرات 131 دولة.. "المطيري" يعتزل الترحال للأبد معلناً السبب وطالباً الدعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .