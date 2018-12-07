بعد مغامرات 131 دولة.. "المطيري" يعتزل الترحال للأبد معلناً السبب وطالباً الدعاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تَعَرّض الرحالة السعودي إبراهيم المطيري، لعارض صحي أعلن على إثره اعتزال الترحال نهائياً؛ وذلك من خلال تغريدة له في حسابه الرسمي بـ"تويتر" طلب خلالها الدعاء له بالشفاء.

هذا ويعد "المطيري" من أبرز الرحالين العرب المعاصرين؛ حيث وصل عدد الدول التي زارها إلى أكثر من ١٣١ دولة مستقلة، من غير الأقاليم شبه المستقلة، وصدر له مؤخراً كتاب بعنوان ''رحلات غريبة''.

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