الان تتابع شاهد: تواصل عمليات البحث عن الطفلة المفقودة داخل وادي ثما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة -الخليج 365 -عبدالله العازمي :

مازالت عمليات البحث والمسح تتواصل لليوم السابع على التوالى من قبل فرق الدفاع المدني في وادي ثما بقرية تلعة نزا التابعة لمركز ينبع النخل للبحث عن الطفلة المفقودة داخل الوادي بمشاركة الجهات المعنية والفرق التطوعية وافراد الكشافة وبعض الأهالي.

وبحسب التفاصيل التي وردت لــ”الخليج 365” فقد قامت فرق البحث والمسح بالدفاع المدني بالبحث في مساحة ٤ كم بعرض الوادي بواسطة فرق الانقاذ ووسائل البحث بينما قامت فرق الغواصين بالبحث داخل المستنقعات المائية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن فرق الدفاع المدني شرعت بسحب المياة الراكدة بواسطة مواطير الشفط وبمساندة من الهيئة الملكية والبلدية وبعض الشركات للتأكد من المخلفات في تلك المستنقعات التي تشكل عائق كبير في عمليات البحث.