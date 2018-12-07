السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة

عام / زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة كاليدونيا الجديدة

واشنطن 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم شرق جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترا وعلى بعد نحو 189 كيلومترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي.

ولم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي.

// انتهى //

06:47ت م

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واشنطن 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم شرق جزر لويالتي قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 26 كيلومترا وعلى بعد نحو 189 كيلومترا شرقي وجنوب شرقي تاديني في جزر لويالتي.ولم تصدر تحذيرات من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي.// انتهى //06:47ت م0007

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