السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يبدأ تأثير موجة باردة على مناطق شمال وشمال غرب المملكة مع فرصة لتكون الضباب والصقيع، فيما لا تزال فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والشرقية، إضافة إلى تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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