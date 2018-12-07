شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة يستقبل سفراء الصين وبلجيكا والبرازيل لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لي هوا شين، وسفيرة مملكة بلجيكا دومينيك مينور، وسفير جمهورية البرازيل فلافو ماريجا لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.