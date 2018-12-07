السعودية اليوم / البرلمان السلوفاكي يصوت على تعيين وزير المالية رئيسًا للبنك المركزي

براتيسلافا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسصوت البرلمان السلوفاكي على تعيين وزير المالية بيتر كازيمير، رئيسًا للبنك المركزي للبلاد ابتداءً من شهر مارس المقبل.ويتطلب تعيين كازيمير رسميًا موافقة الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا.وكان المحافظ الحالي للبنك المركزي جوزيف ماكوش أعرب الأسبوع الماضي عن رغبته في الاستقالة وعدم استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2021.// انتهى //05:45ت م0333