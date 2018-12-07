السعودية اليوم / الأمم المتحدة تفتتح مركزًا خاصًا لحماية اللاجئين في ليبيا

الأمم المتحدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسافتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع الحكومة الليبية وشركاء الإغاثة، مؤخرًا، مركزًا خاصًا للاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، يهدف إلى وضع اللاجئين الضعفاء في بيئة آمنة.وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين بأن المرفق يتسع لإيواء ما يصل إلى ألف من اللاجئين، وتم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين.وكانت السلطات الليبية سلمت هذا الأسبوع مجموعة أولى تضم 144 لاجئا محتجزا إلى المفوضية، من بينهم 81 امرأة وطفل، يمكثون في المرفق الجديد.وتقدم المفوضية وشركاؤها المساعدة الإنسانية للمقيمين في المركز، مثل الغذاء والرعاية الطبية والدعم النفسي الاجتماعي، كما تتوفر مساحات ملائمة للأطفال وموظفين للحماية مكرسين لضمان رعاية اللاجئين وطالبي اللجوء بشكل مناسب.// انتهى //03:42ت م0332