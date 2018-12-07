شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء يبحث نقل اللجان شبه القضائية إلى المحاكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه أمس الأول (الأربعاء ) برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني واستعرض المجتمعون طلب نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة. اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه أمس الأول (الأربعاء ) برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني واستعرض المجتمعون طلب نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن المجلس بحث خلال الاجتماع افتتاح دوائر متخصصة بمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى والموافقة على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم، والنظر في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وندب وإحالة إلى التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى اطلاع المجلس على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.



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