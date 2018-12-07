شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: مهلة أخيرة للمصانع بإيقاف «الزيوت المهدرجة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية (الدهون والأحماض الدهنية المتحولة)، التي نصت على منع استخدام «الزيوت المهدرجة جزئياً» في الصناعات الغذائية. وأوضح المدير التنفيذي للتواصل في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة واستمراراً لنهجها في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية التي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشكلات صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين. وأفاد السلطان بأن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/‏12/2019، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.



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