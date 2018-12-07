شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مع المجلس الخليجي في الإبداع التوعوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقعت وزارة الصحة اتفاق شراكة مجتمعية مع مجلس الصحة لدول وقعت وزارة الصحة اتفاق شراكة مجتمعية مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي لتشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة عن طريق صناعة منتجات توعوية من فيلم قصير أو موشن جرافيك أو صورة أو تصميم انفوجرافيك، فضلاً عن تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية وللحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي. وخصصت الجائزة مساراً لمدارس المملكة ودول الخليج العربي واليمن رغبةً في تحفيز المعلمين والطلاب للمنافسة في توفير بيئة مدرسية صحية عبر المشاركة بإعداد وتوثيق مبادرة صحية تعزز الجانب الصحي في المدارس. وبموجب الاتفاق سيتم استثمار أعمال ومنتجات الجائزة في التوعية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل تطويرية في جميع دول الخليج لتطوير مهارات المشاركين في مسارات الجائزة المتنوعة.



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