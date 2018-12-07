شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعالج ثغرة تطبيق «موعد» بتعميم واتساب! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

اكتشف وزير الصحة توفيق الربيعه ثغرة كبيرة في تعامل بعض المراكز الصحية مع تطبيق «موعد» الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات الصحية بالمراكز الأولية، إذ اتخذت بعضها التطبيق ذريعة لعدم استقبال المرضى وحرمان من يأتي دون موعد من الكشف والرعاية. وأكد الوزير في تعميم للإدارات الصحية والتجمعات الطبية عبر تطبيق الواتساب (حصلت "الخليج 365" على صورة منه) «أنه وبرغم جميع تلك الفوائد للتطبيق فهنالك العديد من المستفيدين لا يتمكنون من تسجيل موعد لسبب أو لآخر، وهذا لا يعني أن يرفض المركز استقبال المريض ومعاينته، بل على المركز تقديم جميع الخدمات له بعد الفرز بحيث تقدم له الخدمة لو كانت حالته عاجلة بشكل فوري أو أن يتم إعطاؤه موعدا خلال خمسة أيام من تاريخ الزيارة» وطلب الوزير من الإدارات التأكيد على منسوبي الرعاية الأولية وقنوات التواصل بأن تطبيق «موعد» يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية المقدمة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يهدف إلى مرونة حجز وتعديل المواعيد ما يؤدي إلى الاستفادة المثلى من الخدمات الصحية.

يشار إلى أن التطبيق يقوم بالتسهيل على المستفيدين بتحديد مواقع المراكز الصحية والخدمات المقدمة بها إلى جانب تقييم الأداء وتوفير بيانات دعم الإحصاء لتحديد الاحتياج الفعلي للقوى العاملة وعدد الزيارات واستبانات الرضا التي يعمل المستفيد على تعبئتها.

وقال مراجعون لـ«الخليج 365» إن بعض موظفي المراكز الصحية استغلوا جهل كثير من المراجعين خصوصا كبار السن والأرامل باستخدام تقنية الهواتف الذكية لحرمان بعضهم من المراجعة والاستفادة من الخدمات الصحية. وكانت وزارة الصحه أعلنت قبل خمسة أشهر إطلاق العمل بتطبيق (موعد) وهي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة المواعيد بتعديلها أو إلغائها وإدارة المواعيد الأخرى في أي مستشفى يحال إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية.