شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يلتقي السفير الفرنسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس (الخميس) بمكتبه بالإمارة، السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت.

وفيما أكد أمير المنطقة الشرقية على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، فإن السفير الفرنسي عبر عن سعادته بلقاء أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص.