شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير المدينة يدشن اليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لجمعية التطوع الخيرية (فزعة) الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم العالمي للتطوع 2 للعام الهجري الحالي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية نادر العذيبي أن الجمعية تمنح شهادات معتمدة توضح العمل والساعات التطوعية، ونشر ثقافة العمل المؤسسي، وتوفير الدعم اللازم للبرامج، والأعمال التطوعية، وتجيير نجاحات الأعمال والمبادرات التطوعية لأصحابها، وتوفير المظلة الرسمية لكل متطوع وفريق تطوعي، وتسخير جميع المساعدات اللوجستية (مقر الاجتماعات، وسائل النقل، الدعاية والتسويق)، وتحويل المبادرات الناجحة والفاعلة إلى مشاريع تنمية تجارية، ومنح شهادات شكر وتقدير للمتطوعين.

وأنشئت جمعية فزعة عام 1438، إذ أطلقت في الفترة الماضية برنامج الرخصة الدولية وحصول 124 متدربا عليها، وتقديم 58.134 ساعة تطوعية، وتدريب 970 متدربا، وانضمام 82 فرقة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين 5336.

وتهدف الجمعية إلى إطلاق منصة العمل التطوعي الإلكترونية للأعمال التطوعية، وتأهيل المتطوعين والمتطوعات في شتى التخصصات وإطلاق المبادرات النوعية، وإقامة الملتقيات ودعم البحوث المتخصصة بالتطوع والأعمال التطوعية، ونشر ثقافة العمل التـطوعي من خلال العمل المؤسسي المنظم والجماعي، وعقد الشراكات مع الجهات المختلفة والتكامل معها لتفعيل العمل.