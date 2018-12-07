شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يتطوع في الدفاع المدني لخدمة المجتمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

انضم نائب أمير الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، إلى صفوف المتطوعين في أعمال الدفاع المدني، وهو ما رآه استمرارا لنهج والده الذي نذر نفسه لخدمة شريحة من المجتمع متصدرا العمل التطوعي في عدة مجالات على رأسها عمله حين كان في مقدمة المتطوعين في جمعية «كلانا» التي تخدم مرضى الفشل الكلوي وحملت اسمه فيما بعد.

وتسلم نائب أمير الشرقية بطاقته الرسمية كعضو متطوع في جهاز الدفاع المدني خلال رعايته وافتتاحه فعالية اليوم العالمي للتطوع تحت شعار (معا نتطوع لرؤية طموحه)، أمس (الخميس).

من جانبه، أكد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء راشد المري أن التجربة الأولى لاستقطاب المتطوعين بالدفاع المدني كانت في حج عام 1407، وتعاقبت مشاركات المتطوعين واستقطابهم تباعا في العديد من الحالات الطارئة ومواسم الحج والعمرة وحتى الآن. وأضاف: إن المديرية العامة للدفاع المدني لا تألو جهدا في استقطاب المتطوعين والفرق التطوعية، بتوجيه من وزير الداخلية وأمير المنطقة الشرقية ونائبه، وبمتابعة مدير عام الدفاع المدني لتسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، إذ أصبح بإمكان الراغبين الالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسر وسهولة، سعيا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.