شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين النيابة العامة والهلال الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) وقّع النائب العام الشيخ سعود المعجب ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، مذكرة تفاهم في مجال التدريب. وقّع النائب العام الشيخ سعود المعجب ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، مذكرة تفاهم في مجال التدريب. وتطرق الجانبان في اللقاء بمقر النيابة العامة، لتقديم خدمات عدة تشمل المجالات الإسعافية، والمحاضرات التوعوية، والدورات التدريبية. من جانبه، أكد المعجب أن المذكرة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين النيابة العامة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة تكاتف مختلف الجهات والقطاعات الحكومية لدفع المسيرة التنموية المستدامة للمملكة، والتي تمثل البرامج التدريبية والتوعوية أحد أهم أركانها.



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