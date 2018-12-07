دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة نظمت ابتدائية ومتوسطة تحفيظ قيا التابعة لمكتب تعليم جنوب شرق محافظة الطائف، احتفالاً لختام الأنشطة في الفصل الدراسي الأول وتكريم طلابها في الصفوف الأولية. وكرّم قائد المدرسة إبراهيم جعدان العمري ووكيل المدرسة مقبول الحارثي، الطلاب في الصفوف الأولية، وتم توزيع الجوائز عليهم، وشارك في الاحتفال وكلاء المدرسة والمعلمون والإداريون. ]]>

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة تحفيظ "قيا" تقيم حفلاً للأنشطة وتكرّم طلابها المتفوقين بالصفوف الأولية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .