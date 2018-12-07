"مشعل بن ماجد" يستقبل مدير جامعة جدة وأمين مسابقة القرآن الكريم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

© Sabq News قدمت بواسطة

استقبل محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز في مكتبه أمس الخميس مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، والأمين العام لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

واطلع محافظ جدة خلال اللقاء على التقرير الخاص بمسابقة جامعة جدة لتحفيظ القرآن الكريم، والفيلم التوثيقي والملف الصحفي والمصور لتغطية مختلف فعالياتها في دورتها التاسعة للعام الماضي، كما تعرف- وعبر عرض موجز- على الأمانة العامة للمسابقة، وما تقدمه من مجهودات في إنجاح هذا التنافس الطلابي على حفظ القرآن الكريم وأنشطتها المتعددة.

وتهدف المسابقة التي ستُقام نسختها العاشرة لهذا العام خلال الفترة من 14- 18 / 5 /1440هـ تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة إلى الارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علميًا وتربويًا، وإذكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع، وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه.

من جانب آخر، نوه مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان برعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة للمسابقة ودعمه لها منذ انطلاقتها في نسختها الأولى مما مكنها من تأدية رسالتها في تنمية الرغبة لدى طلاب وطالبات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بمحافظة جدة وربطهم في استمرار تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتثبيته في صدورهم وتشجيع الإبداعات والمواهب واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة لتنمية قدراتها.

وأكد أن هذه الرعاية للمسابقة والحفاظ على استمرارها يدلل على اهتمام قيادة المملكة برعاية كتاب الله الكريم والاهتمام بحفظته وتكريمهم والاحتفاء بهم وتعميق أواصر الأخوة والتواصل بين طلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة، مفيدًا بأن هذا التنافس كونه يتعلق بكتاب الله فهو يصب في التكوين الفكري والحضاري للأمة الإسلامية؛ لما يمثله القرآن الكريم من أثر عظيم في النفوس تجسد في الإقبال الكبير على المسابقة من مختلف شرائح الطلاب والطالبات وتزايد الطلب عليها مع كل نسخة من المسابقة.

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