السعودية اليوم / وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر تنسيق المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات الأولية (PIP) لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي (G5) في نواكشوط



نواكشوط 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس

رأس معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وفد المملكة المشارك في مؤتمر تنسيق المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات الأولية (PIP) لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي (G5) للمدة (2019-2021م)، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر تأكيداً لدورها في تعزيز التنمية والاستقرار، وحرصها على دعم جهود محاربة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل.

// انتهى //

02:01ت م

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نواكشوط 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وفد المملكة المشارك في مؤتمر تنسيق المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات الأولية (PIP) لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي (G5) للمدة (2019-2021م)، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر تأكيداً لدورها في تعزيز التنمية والاستقرار، وحرصها على دعم جهود محاربة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل.// انتهى //02:01ت م0328

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