شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم «الساحل الإفريقي» بـ 100 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، أمس، تقديم المملكة مبلغ 100 مليون يورو لدعم مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس.

وقال ، خلال افتتاح مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس، المنعقد حاليًا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أمر بتقديم مبلغ 100 مليون يورو لدعم مجموعة الخمس، مضيفًا أن نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة الخمس في الساحل التي يسعى المؤتمر لجمع التمويلات لها.

ويهدف مؤتمر نواكشوط إلى التنسيق مع الشركاء والمانحين من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية في مجموعة دول الخمس بالساحل الذي اعتمدته هذه الدول لمكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقة الساحل وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار والازدهار المشترك.

وتضم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، التي تستمر لثلاث سنوات، حوالي أربعين مشروعا قطاعيا يتطلب تمويلها ملياري يورو، تحاول دول الخمس بالساحل من خلال مؤتمر نواكشوط رصد التمويلات اللازمة لتغطيته.

وكان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر تنسيق المانحين لتمويل برنامج الاستثمارات الأولية (PIP) لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي (G5) للمدة (2019-2021م)، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر تأكيداً لدورها في تعزيز التنمية والاستقرار، وحرصها على دعم جهود محاربة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل.