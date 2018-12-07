شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلق فعاليات اليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2018 تحت شعار (معا نتطوع لرؤية طموحة) التي أقيمت في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في محافظة الخبر صباح أمس.

الفرق التطوعية

وتسلم سموه بطاقته الرسمية كعضو متطوع في جهاز الدفاع المدني خلال رعايته وافتتاحه الفعاليات، وشهد سموه عرضا موجزا عن آخر نتائج أعمال التطوع في الدفاع المدني واستمع إلى المشاركين في المعرض من الفرق التطوعية والجهات الحكومية التي تعمل في ذات المجال.

عمل إنساني

من جانبه أكد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء راشد المري أن العمل التطوعي عمل إنساني نبيل اكتسب أهمية خاصة في مجتمعنا كونه من أفضل الأعمال التي يقوم به الإنسان لأنه يأتي بدافع عمل الخير للآخرين دون مقابل، والعمل التطوعي ممارسة إنسانية ومدرسة يتدرب فيها الفرد على تقديم مصلحة المجتمع على مصلحته ويتعلم كيفية الالتزام بالعمل والحرص عليه. وكذلك يسهم في تحديد أدوار الأفراد واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم وتنمية أوقات فراغهم بما يفيد غيرهم. ومن هذا المنطلق كانت المديرية العامة للدفاع المدني سباقة في استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في كافة أعمال الدفاع المدني، وقد كانت التجربة الأولى في حج عام 1407هـ وتعاقبت مشاركات المتطوعين واستقطابهم تباعا في العديد من الحالات الطارئة ومواسم الحج والعمرة وحتى وقتنا الحالي.

مضيفا أن المديرية العامة للدفاع المدني لا تألو جهدا في استقطاب المتطوعين والفرق التطوعية وذلك بتوجيه من قبل سمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وبمتابعة من مدير عام الدفاع المدني لأجل تسهيل كافة الإجراءات للمتطوعين، حيث أصبح بإمكان الراغبين في الالتحاق بالعمل التطوعي بالدفاع المدني الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع بكل يسر وسهولة، وذلك سعيا للوصول للهدف المنشود وهو تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وبناء الثقة المتبادلة بين الدفاع المدني والمجتمع.

إضافة حقيقية

فيما أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن انضمام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوع في جهاز الدفاع المدني، مشيرا إلى أن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه طيلة مسيرتهم العملية يقدمون أكمل صور الدعم لأعمال الدفاع المدني بوجه عام بما يجعلنا نستشعر الروح الداعمة طوعا حينما نجدهم إلى جانب الجهاز في كثير من المواقف لاسيما تلك التي نجدهم فيها الى جانبنا في الميدان.

وذكر المقدم الشهراني أن اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي تحت شعار (معاً نتطوع لرؤية طموحة) متوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 مؤكدا أن العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظا ومتسارعا دعما لهذه الرؤية الطموحة.