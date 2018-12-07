شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل نظم الري وتقنية المياه للتشجير والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس أعمال ورشة عمل نظم الري وتقنية المياه المعالجة لأعمال التشجير والتي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية، برعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، واستمرت لمدة يومين على مسرح الأمانة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم، ووكلاء الأمين وعدد من رؤساء البلديات ومدراء الإدارات بالأمانة، والمهندسين والمهتمين بهذا المجال.

وتناولت الورشة أهمية نظم الري وتقنية المياه والمعالجة لأعمال التشجير، وهدفت إلى التعرف على نظم شبكة الري الحديثة وصيانتها واستخدام تقنياتها الحديثة في مجال الري، وكذلك استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وترشيد استهلاك المياه والتخفيف من الهدر وطرق الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها والاستفادة من المياه المعالجة في العديد من الاتجاهات، والمحافظة على الصحة العامة وحماية البيئة، وكذلك حماية مياه الصرف الصحي السطحية ومصادر المياه الجوفية من التلوث، كما تخللت الورشة نقاشات حول هذا المجال.

كما تركزت مواضيع الورشة على أسس تصميم وتنفيذ شبكات الري، وكذلك محاضرات عن المياه المعالجة والصيانة الدورية والمواد المستخدمة، إلى جانب نظام التحكم المركزي وتقنية المياه المعالجة، وذلك من خلال جلسات الورشة.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات من أبرزها العمل على تهيئة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية باستخدام المياه المعالجة لري المزروعات ضمن مشاريع التشجير، واختيار التصاميم المناسبة والضرورية بشكل متقن قبل البدء بتنفيذ شبكات الري لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، وكذلك الاختيار المناسب للمواد المستخدمة لشبكات الري التي تستخدم مع المياه المعالجة، وعمل جداول للصيانة الوقائية بشكل دوري، واستخدام أجهزة التحكم المركزي ضمن التقنيات الحديثة لشبكات الري لتقنين استخدام المياه والسهولة في إجراءات أعمال الصيانة الدورية.