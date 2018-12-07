شكرا لقرائتكم شاعر كويتي: معرض الصقور السعودي مزج بين البساطة وتأصيل التراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الشاعر الكويتي حمد السعيد أن ما ميز معرض الصقور والصيد السعودي هو مزجه بين البساطة وحسن التنظيم الذي يلاحظه الزائر مع دخوله من الباب وفي كل واحات هذا الحدث التراثي الأصيل.

وأضاف أثناء زيارته المعرض وحضوره أمسية الشاعر محمد السكران ما أدهشني أيضا هذا الحضور الكثيف والمبهر من الزوار وكذلك اهتمام وحرص المنظمين على أن يجمع هذا المعرض كل ما يهم الصقار من أدوات تستخدم أثناء الصيد والتخييم وطرق العلاج .

وتابع : أن هذا الحضور الكثيف ومن جميع الفئات العمرية يعكس مدى حالة الاهتمام الذي توليه الأسر في تعليم أطفالها وغرس وتأصيل التراث وزرع فيهم القيم العربية الأصيله التي أنتجتها الصحراء.

وأردف: أتمنى استمرار مثل هذه المعارض الناجحة بكل المقاييس وإنني أوجه دعوة للجميع بعدم التخلي عن البساطة .

وقال : استطاع المعرض بتفاصيله الجميلة وخلال فترة وجيزة إنجاز مثل هذا الصرح الذي يقف خلفه سواعد أبناء هذا الوطن الذين نرفع لهم كل التبريكات على ما حقق من نجاح .

ويستمر معرض الصقور السعودي والصيد استقبال في زواره خلال يومي الجمعة والسبت عبر مجموعة من الواحات التي تضم فعاليات مختلفة تعكس واقع وتراث الجزيرة العربية.

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