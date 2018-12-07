شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها ” إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل”. وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .