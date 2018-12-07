شكرا لقرائتكم صور.. تطورات عمليات البحث عن الطفلة مفقودة وادي ثما بينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تواصلت عمليات البحث والمسح لليوم السابع على التولى من قبل فرق الدفاع المدني في وادي ثما بقرية تلعة نزا التابعة لمركز ينبع النخل للبحث عن الطفلة المفقودة داخل الوادي بمشاركة الجهات المعنية والفرق التطوعية وأفراد الكشافة وبعض الأهالي.

وكانت فرق البحث والمسح بالدفاع المدني قامت، أمس الجمعة، بالبحث في مساحة ٤ كم بعرض الوادي بواسطة فرق الإنقاذ و وسائل البحث بينما قامت فرق الغواصين بالبحث داخل المستنقعات المائية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أن فرق الدفاع المدني شرعت بسحب المياه الراكدة بواسطة مواطير الشفط وبمساندة من الهيئة الملكية والبلدية وبعض الشركات للتأكد من المخلفات في تلك المستنقعات التي تشكل عائقا كبيرا في عمليات البحث .

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