شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة ترفض مشروع القرار الأمريكي بإدانة حركة حماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رفضت الأمم المتحدة، أمس الخميس، مشروع القرار الأمريكي الذي يدين حركة “حماس”، حيث فشل مشروع القرار الأمريكي بغالبية 87 صوتًا مقابل 57.

وكانت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة صوتت بالأمس بدفع من سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي، على مشروع قرار أمريكي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل.

وكان مشروع القرار إذا تم تبنيه، سيكون أول إدانة من الأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.

ويشمل القرار، إدانة لإطلاق حماس صواريخ تجاه إسرائيل، ويطالبها بوقف الأحداث العنيفة والتحريض على العنف، ويدعو إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ودعت الرئاسة الفلسطينية الخميس دول العالم إلى التصويت ضد مشروع القرار.

وقالت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنها على تواصل دائم مع المجموعة العربية والاسلامية، والعديد من الدول الصديقة “من أجل العمل على إحباط هذا القرار الأمريكي”.

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