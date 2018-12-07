شكرا لقرائتكم طقس الجمعة.. موجة باردة وأمطار وضباب يعيق الرؤية بعدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يبدأ اليوم الجمعة، تأثير الموجة الباردة على مناطق شمال وشمال غرب المملكة، مع فرصة لتكون الضباب والصقيع.

وأشارت الأرصاد، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك والرياض والشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد، كذلك تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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