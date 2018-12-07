شكرا لقرائتكم خبر عن معالج بيطري يكشف عن أشهر أمراض الصقور والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الدكتور البعداني، أن أشهر أمراض الصقور هي "الحفا"، الذي يبدأ من جرح أسفل القدم، و"القلاع" الذي يصيب تجويف فم الصقر ويؤثر على شهيته، وهو يحدث عادة بعد تناول غذاء من الطيور المصابة بالمرض، لاسيما الحمام الذي يعد الطير الأكثر حملاً له، فضلاً عن التهاب الجيوب الأنفية والأنفلونزا التي تصيب الصقر لأسباب متعلقة بالجو والمناخ والرطوبة وقلة التهوية.
وبين أن نسبة الاستجابة والتعافي تختلف بحسب الصقر وبحسب الحالة الصحية، حيث يقدّر الطبيب نسبة تضرر الصقر من مرض معين، وتكون فرص استعادة عافيته قائمة طالما كانت هذه النسبة أقل من 60 %، أما فوقها فإن الصقر في الغالب لن يحصل على فرصة حقيقية للشفاء.
وقال: "لاحظت أن بعض الصقور غالباً تصاب بأنواع معينة ونادرة من الأمراض ، وهناك أمراض ترتبط بمناطق معينة في المملكة والمناخ الخاص بها".
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