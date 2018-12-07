شكرا لقرائتكم فيديو.. الإطاحة بسارقي لكزس الرين بعد مطاردة وإطلاق نار مع رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت شرطة منطقة الرياض، ملابسات الإطاحة بلصين سرقا سيارة جيب لكزس، بعد إطلاق النار على قائدها، مما تسبب في إصابته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية – بتوفيق الله تعالى – عن القبض على مرتكبيها.

وأضاف أنه تبين أنهما مواطنان، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن متابعات الخليج 365 والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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