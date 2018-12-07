شكرا لقرائتكم التعليم تحدد موعد فتح القبول في برامج إعداد المعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجهت وزارة التعليم، في تعميم عاجل اليوم الخميس، مديري الجامعات، بشأن تحديد موعد القبول في برامج إعداد المعلم.

وجاء في التعميم، أنه سيتم فتح برامج إعداد المعلم اعتباراً من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1441/1440هـ، وتكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة، الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.

وأوضحت الوزراة أنه لن يتم فتح القبول في أي برنامج من إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قبل وزارة التعليم، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة، ولا يفتح القبول إلا بعد تجديدها وتصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات.

يشار إلى أن وزارة التعليم قد أوقفت القبول في برامج إعداد المعلم بكليات المعلمين في 16 / 6 / 1439هـ.

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