شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تتهم ميليشيا الحوثي بعرقلة وصول المساعدات للمدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اتهمت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بعرقلة وصول المساعدات للمدنيين.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، تركي المالكي، أكد أن التحالف أصدر 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأضاف أن ميناء الحديدة لا يزال خاليا من السفن منذ أسبوع و 5 سفن تنتطر الدخول منذ شهر.

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