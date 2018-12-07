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شكرا لقرائتكم ضباب يعيق الرؤية الأفقية في 7 مناطق حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهات مبكرة على 6 مناطق، وهي: الحدود الشمالية، القصيم، المنطقة الشرقية، عسير، مكة المكرمة، الباحة، جازان.
وتشمل الحالة الجوية، انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، بسبب تكون الضباب الكثيف في الساعات الأولى من صباح الغد.
وأوضح الإنذار المبكر، أن الحالة الجوية تبدأ منتصف الليل، وتستمر حتى التاسعة من صباح يوم غد الجمعة.
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